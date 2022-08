PSP detém 10 suspeitos de tráfico de droga que atuavam no Porto e Vila do Conde

Dez pessoas suspeitas do tráfico de estupefacientes foram detidas entre sexta-feira e segunda-feira no Porto e Vila do Conde, tendo ainda sido apreendidas 628 doses de heroína, cocaína e haxixe, revelou esta terça-feira em comunicado a PSP.

Um homem de 44 anos, desempregado e residente no Porto, foi o primeiro do rol de detidos, tendo sido apanhado pela PSP na sexta-feira de manhã, no Bairro do Cerco. Em paralelo, foi apreendida heroína e cocaína suficiente para cerca de 12 e uma doses, respetivamente, começa por ler-se na nota de imprensa.

Ao final da tarde do mesmo dia, na Rua Diogo Botelho, no Porto, foram detidos mais um homem de 28 anos, estudante, e duas mulheres de 20 e 21 anos, desempregadas, residentes em Bragança e Valpaços. Na sua posse foram encontrados haxixe e cocaína suficientes para cerca de 43 e 288 doses individuais, respetivamente, bem como a quantia de 374 euros, prossegue o documento.

Na madrugada de domingo, na Rua São Brás, em Vila do Conde, foi igualmente detido um homem de 22 anos, pescador e residente naquela cidade na posse de haxixe suficiente para cerca de 10 doses, acrescenta a PSP.

As restantes detenções, segundo o comunicado, ocorreram na segunda-feira, sendo o primeiro um homem de 32 anos, desempregado e residente no Porto, apanhado no Bairro do Cerco, com heroína e cocaína suficientes para cerca de 15 doses e uma dose, respetivamente.

Seguiram-se detenções no Bairro da Mouteira, no Porto, de um homem de 37 anos, estampador e residente em Barcelos, com heroína e cocaína suficientes para cerca de 60 e três doses individuais, respetivamente, e na Rua António Bessa Leite, desta vez um homem de 36 anos, pedreiro e residente em Viseu, com 41 doses de heroína e três doses de cocaína.

Ainda da parte de manhã, na Rua do Campo Alegre, a PSP deteve outro homem, este de 49 anos, desempregado e residente no Porto, com 14 doses de heroína e duas doses de cocaína e, à tarde, o último, um homem de 47 anos, desempregado e residente em Vila Real, foi igualmente detido na Rua António Bessa Leite, com 132 doses de heroína e três de cocaína.

Segundo a Polícia, os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.