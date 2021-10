A PSP deteve, desde o início do ano, 797 pessoas, por vários ilícitos criminais, na região do Algarve, anunciou este sábado o Comando Distrital de Faro. A condução com álcool superior ou igual a 1,2 g/l e o tráfico de estupefacientes resultaram em 172 e 87 detenções, respetivamente.No âmbito da investigação foram concluídos 3644 inquéritos criminais e constituídas arguidas 1062 pessoas pela prática de crimes. Até setembro deste ano foram também realizadas 912 operações de trânsito, onde foram fiscalizados 52 863 condutores.