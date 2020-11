Os agentes da PSP que no domingo tentaram travar ajuntamentos de pessoas no interior e junto aos cafés do bairro da Cova da Moura, Amadora, foram "recebidos de forma hostil, com arremesso de pedras e garrafas de vidro" tendo efetuado "três disparos de bagos de borracha" sem "danos físicos ou materiais".



As pessoas acabaram por dispersaram.