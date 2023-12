Sindicatos e associações da PSP e da GNR estão revoltados com a diferença de tratamento que o Governo deu à Polícia Judiciária ao atribuir um novo suplemento de missão - em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 €/mês - e ameaçam com protestos contra o que consideram “discriminação”. As estruturas anunciam a realização de vários protestos, que podem acontecer em conjunto e serem inéditos.









A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) lamenta “a diferença de tratamento e manutenção de uma política ‘low-cost’ para a PSP”, adiantando que na próxima semana vai decidir ações de luta para demonstrar a indignação.

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), por seu turno, lembra que não tem direito, mas garante igualmente formas de protesto, considerando “inaceitável” que não tenha existido tratamento igual.