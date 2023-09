Foi apenas com uma dezena de tiros para o ar que três agentes da PSP travaram uma rixa de jogadores do Olímpico do Montijo e do V. Setúbal B, em outubro de 2021.Um viu o ministro da Administração Interna arquivar o processo disciplinar, divulgou a Inspeção-Geral da Administração Interna. Este órgão propôs a José Luís Carneiro o arquivamento porque o polícia cumpriu as injunções que levaram à suspensão do processo: curso de formação e prática de tiro (acabou com 15,61 valores); e transferência para uma esquadra.