PSP evita furto de 15 mil euros em Rio Tinto

Agentes da PSP de Rio Tinto conseguiram esta madrugada evitar o furto de diversas caixas de roupa avaliadas em cerca de 15 mil euros. O material estava a ser levado pelos ladrões de um armazém situado na rua de São José, em Rio Tinto. Estavam a carregar as caixas para uma carrinha Ford Transit.



Alertados para a situação, os agentes ainda surpreenderam os assaltantes, que conseguiram escapar do local. Deixaram para trás a carrinha carregada com a roupa. Os suspeitos causaram ainda danos avultados no portão do armazém.