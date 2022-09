PSP fez 33 detenções e apreendeu 40 viaturas e seis armas em operação ano letivo

A PSP deteve 33 pessoas e apreendeu 40 viaturas e seis armas no âmbito de uma operação de reforço policial, realizada entre 13 e 20 de setembro, a propósito do início do ano letivo.

"A operação decorreu em toda a área de responsabilidade da PSP, em Portugal Continental e na totalidade das Regiões Autónomas, abrangendo 3.100 estabelecimentos de ensino de todos os níveis e 900.000 alunos", precisou a polícia em comunicado.

Foram intensificadas as ações de visibilidade e fiscalização nas imediações dos recintos escolares, bem como nos percursos casa-escola e escola-casa dos alunos, professores, pais/encarregados de educação e assistentes operacionais.

A intervenção policial passou pela prevenção de ilícitos criminais, fiscalização de trânsito e de estabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas, entre outros espaços frequentados por menores, bem como ações de sensibilização e de formação.

A PSP fez hoje o balanço de 542 operações, das quais 96 com presença policial reforçada, 345 de fiscalização rodoviária nas imediações das escolas e nos percursos dos alunos e professores, 54 operações de fiscalização a estabelecimentos comerciais e 47 de natureza diversa.

Além das viaturas, foram apreendidos 143 documentos e levantados 2.012 autos de contraordenação por infrações rodoviárias: 103 pela não utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança, 22 por falta de cadeira para crianças,15 por condução sob o efeito do álcool e 420 por excesso de velocidade.

Os agentes detetaram igualmente 37 condutores sem seguro e 164 veículos sem inspeção obrigatória.

Nas escolas, foram feitas 175 ações de sensibilização, às quais assistiram 5.980 alunos e 517 professores e assistentes operacionais, de 160 estabelecimentos de ensino.