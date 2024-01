PSP, GNR e guarda prisional fazem cordão humano em Coimbra

A PSP, a GNR e a guarda prisional vão fazer um cordão humano juntamente com a população, na sexta-feira em Coimbra, sabe oA manifestação está marcada para as 20h30 e vem no seguimento da onda de protestos que estas forças de segurança têm feito para exigir o pagamento de um suplemento de missão, como aquele que foi atribuído à Polícia Judiciária.Os protestos começaram há 11 dias de forma espontânea depois de um agente da PSP ter dormido em frente à Assembleia da República para mostrar descontentamento. Desde então que as manifestações têm vindo a espalhar-se por todo o país.