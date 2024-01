"A segurança pública está à beira do fim": Polícias protestam com caixões em frente à Assembleia da República

Centenas de polícias estão a protestar na noite desta segunda-feira em frente à Assembleia da República, em Lisboa, com oito caixões, carrinhas funerárias e lápides como símbolo para a morte do setor.Os profissionais reivindicam melhores condições salariais e de trabalho e prometem não desmobilizar por todo o país até obterem respostas.

A ação de protesto desta segunda-feira foi promovida pelo Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) e contava cerca das 20h00 com a presença de cerca de uma centena de polícias, que estavam em silêncio.

"Vão continuar até o Governo perceber que os Polícias da Segurança Pública e os militares da Guarda Nacional Republicana GNR têm de ter o mesmo suplemento de missão que os nossos colegas da Polícia Judiciária, e bem, tiveram. Enquanto isso não acontecer, os polícias não vão arredar pé.", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Polícias, Armando Ferreira.

"O Estado de espírito dos polícias, neste momento, é que a segurança pública está à beira do seu fim. Não há polícias em quantidade suficiente. Se a profissão não for valorizada é mesmo a morte do setor em Portugal", acrescentou.A contestação dos elementos da PSP e dos militares da GNR teve início após o Governo ter aprovado em 29 de novembro o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que não tem equivalente nas restantes forças de segurança e, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês.Junto aos caixões podia ler-se em duas lápides: "Aqui jaz a SEGURANÇA PÚBLICA em frente à Assembleia da República, 1867 - 2024" e "Aqui descansa SEGURANÇA PÚBLICA, 1867-2024, 'oito anos a ser enterrada'".Os movimentos de revolta da PSP e GNR têm marcado os últimos dias. Começaram de forma espontânea há cerca de uma semana e estão a ser organizados através de redes sociais como Facebook e Telegram.