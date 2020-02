PSP identifica 150 veículos presentes na homenagem às vítimas do acidente na Segunda Circular

A PSP já identificou 150 veículos que estiveram presentes na homenagem às vítimas do acidente brutal que vitimou três amigos na Segunda Circular na passada sexta-feira.Ao, a subcomissária Ana Carvalho da Polícia de Segurança Pública revelou que a concentração não autorizada levou ao corte do trânsito no sentido Aeroporto-Benfica e também no sentido contrário devido à presença de cerca de 500 pessoas.A Divisão de Trânsito esteve presente no local, mas não procedeu à identificação dos participantes. As viaturas foram identificadas através das matrículas dos veículos.O trânsito foi restabelecido cerca de 30 minutos depois, numa altura em que as filas já atingiam os três quilómetros.Os participantes identificados serão também possivelmente multados devido ao lançamento de balões com luzes LED no interior, ação que poderia ter posto em causa circulação aérea na zona circundante do aeroporto de Lisboa. Neste caso, a entidade autuante será a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Uma viatura ligeira despistou-se cerca das 01h00 desta sexta-feira, num acidente que causou a morte a três homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, únicos ocupantes do carro.

O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais.

A Segunda Circular esteve cortada nos dois sentidos de madrugada.