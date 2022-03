PSP identifica agentes com ligação à Ucrânia para apoio a refugiados

A PSP está, desde o início desta semana, a identificar os agentes com ligação à Ucrânia (nascidos no país, ou com familiares daquela origem da Europa de Leste), para ir prestar apoio aos refugiados em Portugal vítimas do conflito armado que assola aquele país.

Esta iniciativa, sabe o CM, está a decorrer em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações.

A condição é que os elementos policiais escolhidos tenham um domínio da língua ucraniana. O objetivo é prestar um primeiro apoio aos refugiados que chegam, de todas as formas, a Portugal. Na sua maioria, os visados por esta campanha de apoio são mulheres e crianças.

A curto prazo, estes agentes serão distribuídos por infraestruturas de transportes no país, e pelas fronteiras terrestres.

A PSP está ainda a apostar numa campanha informativa nas redes sociais, como é exemplo o vídeo hoje colocado na conta oficial da Polícia de Segurança Pública no Instagram.