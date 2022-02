A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 24 anos, intercetado à entrada do Hospital de Santa Maria, Lisboa, com uma faca de cozinha. A detenção ocorreu na quinta-feira.Segundo o próprio disse à PSP, a intenção era vingar uma discussão que a mulher teve com um superior hierárquico. A intervenção da polícia seguiu-se a uma denúncia de que o homem vinha de comboio, armado. Foi notificado para se apresentar em tribunal.