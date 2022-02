Suspeitos de esfaqueamento de um homem em Ovar em prisão preventiva

Os dois suspeitos, pai e filho, de estarem envolvidos no esfaqueamento de um homem, em Ovar, vão aguardar o julgamento em prisão preventiva.Os dois homens, de 24 e 55 anos, conheceram as medidas de coação, depois de terem sido ouvidos, esta manhã de quinta-feira, por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Aveiro.A Polícia Judiciária de Aveiro deteve pai e filho, pela suspeita de terem tentado matar à facada um vizinho, de 48 anos, no sábado, em Ovar.O caso aconteceu na sequência de quezílias antigas, sendo a vítima transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.Os arguidos foram conduzidos, pela Polícia Judiciária de Aveiro para a cadeia de Coimbra.