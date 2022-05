A PSP já conhece as marcas e as matrículas dos três carros usados na fuga dos oito homens que, no sábado à tarde, espancaram um casal e o filho bebé de ano e meio, em Camarate, Loures.





CM, foi um Renault preto. Foi nesta que o primeiro agressor se posicionou ao lado do automóvel da família, exigindo que o condutor saísse. Chamou sete amigos, que usaram um Kia branco, e um Seat cinzento. Foi então que começaram as agressões, que levaram o casal ao hospital. O filho bebé foi socorrido por uma vizinha. A PSP tem as matrículas das três viaturas e já recebeu mesmo queixa-crime da mulher (o marido não conseguiu ir à esquadra por estar a recuperar), necessária para o início da investigação.



