PSP justifica reforço policial no Bairro Padre Cruz. Foram detidas 21 pessoas nos últimos 30 dias

A PSP explicou o desenrolar de acontecimentos que levaram aos tumultos causados por moradores do Bairro Padre Cruz, na segunda-feira. Nos últimos 30 dias, a força de segurança deteve 21 pessoas no bairro.O reforço das ações surge no seguimento de uma "estratégia de combate e prevenção da criminalidade", diz o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado. Fruto do desenvolvimento destas operações policiais, foram detidos, no Bairro Padre Cruz, nove pessoas por tráfico de estupefacientes, cinco por condução sem habilitação legal, quatro por resistência e coação sobre funcionário e três por condução de veículo sob influência de álcool.No comunicado, a PSP explica que o desenrolar da violência se deveu a uma série de detenções, que não foram bem recebidas pelos moradores, que "arremessaram vários artefactos/engenhos explosivos artesanais na direção de viaturas que se encontravam estacionadas junto à Esquadra do Bairro Padre Cruz", na noite de sábado.

Verificada esta hostilidade, a PSP reforçou a presença no bairro, o que resultou nos confrontos verificados na segunda-feira.