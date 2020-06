Um agente da PSP foi alegadamente mordido por um cidadão, esta quinta-feira, no Cacém. A informação está a ser avançada pelo Sindicato Unificado da Polícia."Na sequência de uma detenção por condução sob efeito de álcool, o cidadão não se coibiu de agredir os agentes da Esquadra do Cacém. A imagem é clarificadora da mordedura de que foi vítima este colega. Para agravar a situação o cidadão era portador de covid-19", adiantou o Sindicato numa publicação no Facebook.