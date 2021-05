PSP preocupada com manifestação de negacionistas da Covid-19 no centro de Lisboa

A PSP de Lisboa enfrenta um dia de sábado agitado. Além do encontro de futebol entre o Benfica e o Sporting, que acontecerá no Estádio da Luz e vai mobilizar centenas de agentes para a segurança, vai decorrer no centro da capital uma mega-manifestação de negacionistas da Covid-19.

Organizado pelo movimento ‘Defender Portugal’, o protesto tem início marcado para as 14h30, no Parque Eduardo VII. A marcha planeada irá passar pela rotunda do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, e acabar no Terreiro do Paço.

A manifestação está a ser preparada nas redes sociais, com os organizadores a apontarem para pelo menos 4 mil participantes.

A PSP acompanha há vários dias os preparativos, e irá empregar um dispositivo com centenas de agentes. O movimento ‘Defender Portugal’ é contra as regras de confinamento e de proteção contra a Covid-19. Os aderentes dispensam o uso de máscara, e contestam a eficácia do programa de vacinação contra a pandemia.

Entretanto, foi esta quinta-feira condenado a uma pena de 50 dias de multa, a uma taxa de 5 euros por dia (um total de 250 euros), e ao pagamento de uma Unidade de Conta (cerca de 39 euros), o membro do mesmo movimento que a PSP prendeu antes do início da sessão solene de comemoração do 25 de Abril.

O homem foi apanhado a tentar subir a escadaria da Assembleia da República.

Foi julgado, em processo sumário, pelos crimes de resistência e coação a funcionário, e invasão de recinto vedado.