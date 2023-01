PSP proíbe abastecimento de combustível nos carros de patrulha

A PSP está a dar ordens para que os carros de patrulha não sejam abastecidos de combustível, até ordem em contrário.teve acesso a um email enviado, pelas 11h00 desta terça-feira, pelo Núcleo de Logística do Comando Metropolitana da PSP de Lisboa (o maior do país), para todas as divisões que integram o mesmo.E a ordem é para suster o abastecimento de viaturas com gasóleo. "Não devem abastecer as viaturas de combustível até ordem em contrário, por questões de contratualização", refere a missiva.tem informações de que esta situação se estende ao resto do dispositivo da PSP.Já questionámos o Ministério da Administração Interna sobre as razões desta ordem, e se a mesma se estende efetivamente a todo o país.