Uma mulher, de 35 anos, foi salva de um prédio em chamas por agentes da PSP de Sintra, no Cacém. Segundo adiantou esta terça-feira a força de segurança, o incêndio deflagrou pouco depois das 11h00 de domingo no 1º andar do edifício.Após ajudarem três mulheres, encurraladas pelo fumo na varanda do piso superior, a saírem em segurança pela autoescada dos bombeiros, os agentes foram alertados pelo marido da mulher de 35 anos, “que se encontrava ainda no interior da habitação no intuito de salvar a sua gata”.