PSP trava almoço ilegal de autarca em restaurante fechado

O presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Seixal, Eduardo Rosa, foi esta segunda-feira apanhado a almoçar com sete amigos num restaurante. A PSP foi chamada, identificou os convivas e participou o caso ao Ministério Público por violação à lei do estado de emergência, que impede os restaurantes de servirem refeições às mesas.

O estabelecimento em causa estava a vender refeições de take away, como a lei obriga. No entanto, a PSP foi chamada por eventual crime de desobediência. Uma patrulha foi ao restaurante, encontrando duas pessoas numa fila, à espera de receber refeições por take away. No entanto, foi possível aos polícias ouvirem vozes provenientes das traseiras do restaurante. Os agentes dirigiram-se à sala anexa, onde viram sete pessoas sentadas, e Eduardo Rosa, presidente da Junta de Corroios, de pé. Estavam a ser servidos por um empregado, já com comida na mesa. Os polícias anotaram a conduta dos convivas, por "tentarem esconder-se da PSP".

Questionado pelos agentes sobre o motivo pelo qual se encontrava naquele local, Eduardo Rosa mostrou-se disponível em ir tomar a refeição na junta de freguesia. A patrulha identificou os oito participantes no almoço e notificou o dono do espaço da possível prática do crime de desobediência. O CM contactou a junta de freguesia por telefone e email, na tentativa de chegar a Eduardo Rosa que, ao que apurámos, recebeu a informação de que o CM o queria contactar. Mas tal nunca aconteceu.