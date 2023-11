PSP vigia 150 adeptos de risco italianos em Lisboa

Um grupo de cerca de 150 adeptos ‘casuals’ do Inter de Milão foram na noite de terça-feira vigiados pela PSP na cidade de Lisboa. O clube de futebol defronta esta quarta-feira o Benfica, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões.

O grupo foi localizado, pelas 21h30, na zona do Ralis (Portela de Sacavém), onde deflagrou petardos. Seguiram em direção à rua dos Logistas e apanharam o Metro na estação da Encarnação (Olivais), pelas 23h00.

Por volta da meia-noite saíram na estação da Baixa e, após algum tempo a deambular, regressaram aos hotéis sem que tenha havido notícia de desacatos.

Em abril, num jogo da edição 2022/23 da Liga dos Campeões, membros das claques do Benfica atiraram tochas acesas contra adeptos do Inter, no estádio Giuseppe Meazza, o que levou a nesta edição tenha sido proibida a deslocação de benfiquistas a Itália.