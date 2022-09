Pulseira eletrónica para homem por violência doméstica no Sabugal

Um homem de 64 anos ficou sujeito a pulseira eletrónica, depois de ser detido pela alegada prática de violência psicológica contra a companheira, de 57 anos, no concelho do Sabugal, anunciou hoje a GNR.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere, em comunicado enviado à Lusa, que o homem foi detido na passada sexta-feira, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

"No decurso de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima, a sua companheira, de 57 anos", adiantou a fonte.

Segundo a nota, no decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Guarda e foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento da residência e do local de trabalho da vítima, bem como o afastamento e proibição de a contactar por qualquer meio, "com recurso a pulseira eletrónica".