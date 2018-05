Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pulseiras tiram 301 presos das cadeias

Aplicação permitiu que as cadeias portuguesas baixassem os níveis de sobrelotação.

Por J.C.R. | 08:29

A aplicação de pulseiras eletrónicas permitiu, pela primeira vez desde 2011, que as cadeias portuguesas baixassem os níveis de sobrelotação.



Dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais demonstram que a 15 de maio estavam detidas 13 008 pessoas (condenados ou em preventiva), mais 74 que o limite da lotação.



Tal como o CM avançou há uma semana, as mudanças no Código Penal, que permitem aos reclusos condenados por crimes menores cumprirem pena em domiciliária com vigilância eletrónica, levou 301 condenados a beneficiar da medida. Outras 325 pessoas aguardam julgamento na mesma situação.