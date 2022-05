Quadro de praças no Exército e Força Aérea dentro de meses

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, comprometeu-se esta segunda-feira, no Parlamento, a avançar com a criação de um quadro permanente de praças no Exército e Força Aérea. “Espero ser possível nos próximos meses concretizar o processo legislativo para esta importante medida”, que está prevista pelo menos desde 2019, afirmou a governante.









Frisando que as pessoas “são a minha primeira prioridade”, a ministra adiantou que o regime de contrato especial alargado (mais que os 6 anos dos contratos normais das Forças Armadas) vai ser realidade “em mais 14 especialidades” no Exército. Helena Carreiras, que respondia aos deputados no debate na especialidade do Orçamento - que afirma responder “de forma direta” à guerra na Ucrânia -, disse ainda que “temos de enfrentar a revisão da tabela remuneratória, com cuidado e atenção”. “Não prevejo que este ano possamos avançar”, alertou.

Afirmou que regressar ao Serviço Militar Obrigatório “não tem sentido”. “Precisamos é de militares qualificados, com tecnicidade”, disse. Anunciou que quer ter no Parlamento “até final do ano” as bases da revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e que já assinou a diretiva para revisão da Lei de Programação Militar, com prioridade na “recuperação de défices de manutenção e de modernização de equipamentos, a adequação de reservas de guerra para níveis compatíveis com o atual contexto geopolítico”. Soube-se ainda que assinou o despacho para a modernização das fragatas ‘Vasco da Gama’.