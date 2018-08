Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase 700 mil em 12 dias de Viagem Medieval

Calor extremo afastou visitantes nos primeiros dias do evento, que atraiu milhares ao centro de Santa Maria da Feira.

Por Manuel Jorge Bento | 08:12

Os 12 dias de Viagem Medieval terminaram com quase 700 mil visitantes e novos recordes alcançados em dois dias, em Santa Maria da Feira. "Depois de quatro dias de angústia, quando o calor extremo fez cair significativamente o fluxo de visitantes e nos obrigou a retirar o fogo dos espetáculos noturnos de grande formato, tivemos uma recuperação fantástica. O dia 8 foi a melhor quarta-feira de sempre e o dia 9 também foi a melhor quinta-feira de sempre", indicou o diretor-geral do evento, Paulo Sérgio Pais.



Os espetáculos ‘Amor até ao Infinito’, ‘Sangue de Portugal’ e ‘Grito das Bailias’ foram considerados os eventos mais bem- -sucedidos. Já a área temática dedicada a D. Pedro I será adaptada a um conteúdo multimédia para os mais jovens. O evento deste ano representou um investimento de 1,3 milhões de euros e ocupou 33 hectares do centro da cidade.



A organização já pensa agora na edição do próximo ano da Viagem Medieval - que vai decorrer de 31 de julho a 11 de agosto e vai recriar o reinado de D. Fernando, ‘O Belo’ e ‘O Formoso’. Filho de D. Pedro e D. Constança, subiu ao trono aos 22 anos e governou Portugal entre os anos 1367 e 1381. A sua gestão ficou marcada por sucessivas campanhas militares, mas também pela administração do território nacional, com a requalificação de castelos e a construção de novas muralhas em Lisboa e no Porto. Promulgou ainda a Lei das Sesmarias para defesa da agricultura nacional.



A Viagem Medieval é organizada pela autarquia, empresa municipal Feira Viva e federação das coletividades locais.