Viagem Medieval em Santa Maria da Feira espera receber 700 mil pessoas

Recriação histórica deste ano tem um investimento de 1,3 milhões de euros.

Por Sofia Brito | 08:50

A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira abre portas na próxima quarta-feira para a 22ª edição. Este ano, a organização aposta numa maior comodidade do recinto, ao modificar alguns espaços para receber mais público nos espetáculos e tornar as áreas de restauração mais fluidas.



A recriação histórica do reinado de D. Pedro I resulta de um investimento de 1,3 milhões de euros, num evento que os responsáveis garantem ser "100% autossustentável". Para isso, é indispensável o trabalho diário de mais de duas mil pessoas, que vão apresentar 67 espetáculos por jornada, num total de 1692 exibições ao longo do certame, que finda a 12 de agosto.



O recorde de entradas é superado a cada ano e, nesta Viagem em Terra de Santa Maria, a organização espera que cerca de 700 mil visitantes passem pelo recinto de 33 hectares. Para corresponder aos números expressivos, já foi instalada uma bancada adicional de 580 lugares.



Desta forma, os espetáculos-âncora, junto à mata das Guimbras, passam agora a acolher cerca de 2500 pessoas. Também ao nível da restauração, aumentou para o dobro o número de mesas e bancos nas praças alimentares do Orfeão e das piscinas municipais.



"O conceito deste ano é abertura, abrir o espaço, abrir a mais público, abrir a mais comodidade", explicou o diretor-geral do evento, Paulo Sérgio Pais. "Queremos que as pessoas possam ter usufruto pleno dos conteúdos e estamos a reforçar as condições para isso", frisou.



Os preços dos bilhetes diários variam entre os 2,5 e os 4,5 euros. No caso das pulseiras de livre-trânsito, o valor é de sete ou oito euros consoante a data de aquisição, ao que se poderá acrescentar o custo de acesso opcional a certas áreas temáticas do evento.