Quatro carros destruídos e fachada de prédio queimada após fogo posto em Setúbal. Veja as imagens

Três carros ficaram completamente destruídos e outro bastante queimado após um incêndio que deflagrou num ecoponto na Rua da Tebaida, em Setúbal. Ao que o CM apurou junto das autoridades trata-se de um caso de fogo posto.



O fogo afetou ainda a fachada de um prédio próximo do local da origem do fogo. O alerta foi dado pelas 00h50 deste sábado e as chamas foram extintas cerca de uma hora depois. No combate ao fogo estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Setúbal e Sapadores Bombeiros de Setúbal.



A PSP tomou conta da ocorrência mas a investigação, sabe o CM, deverá transitar para a PJ.