Três homens e uma mulher, entre os 22 e os 27 anos, foram detidos pela PSP de Loures, no Prior Velho, por tráfico de droga, durante uma ação de fiscalização a um espaço de diversão noturna, não licenciado, que envolveu ainda a Polícia Municipal de Loures. Na posse dos suspeitos foram encontradas pequenas quantidades de haxixe, cocaína, liamba e ecstasy. Dentro do espaço de diversão, no chão, a polícia encontrou quantidades maiores das mesmas drogas.