Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro detidos por jogo de fortuna e azar em Guimarães e Vizela

Detenções ocorreram durante uma ação de fiscalização.

Por Lusa | 17:24

A GNR deteve quatro homens por exploração e prática ilícita de jogo de fortuna e azar em Guimarães e Vizela, anunciou esta quinta-feira aquela força.



As detenções ocorreram durante uma ação de fiscalização que contemplou 19 estabelecimentos de restauração e bebidas.



Dois homens foram detidos por exploração ilícita de jogo de fortuna e azar e dois homens por prática de jogo ilícito de fortuna e azar.



Foram ainda apreendidos 29 computadores, seis 'tablets', quatro telemóveis, três conjuntos de póquer, três máquinas de roleta e 800 euros.



Os detidos, com idades entre os 25 e os 42 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



A ação contou com a colaboração da Inspeção-Geral de Jogos.



A exploração e a prática dos jogos de fortuna ou azar só são permitidas nos casinos existentes em zonas de jogo permanente ou temporário e em locais devidamente licenciados.