Quatro pessoas ficaram feridas após sofrerem um despiste no carro em que seguiam na A13 entre Almeirim e Salvaterra de Magos, esta sexta-feira. O acidente ocorreu no quilómetro 67 e o trânsito está cortado em ambos os sentidos.Fonte da Proteção Civil referiu aoque seguiam no veículo dois adultos e duas crianças. Há a registar três feridos ligeiros e um grave, um homem com cerca de 60 anos.No local estão 32 operacionais dos bombeiros, INEM, GNR e Brisa. Um helicóptero também foi acionado.