Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste na A2, em Alcácer do Sal, na manhã desta sexta-feira.O acidente ocorreu à passagem do quilómetro 108.4 da referida autoestrada.Os ferimentos das vítimas foram considerados ligeiros e as mesmas foram levadas para o Hospital do Litoral Alentejano.No local, estiveram 14 bombeiros, apoiados por seis viaturas, juntamente com elementos do INEM e da GNR.