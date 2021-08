Quatro pessoas (duas com idades entre os 20 e os 30 anos, e as outras, entre os 40 e os 50 anos) ficaram gravemente feridas, esta noite de sexta-feira, numa aparatosa colisão entre dois carros, na EN203, em Gemieira, Ponte de Lima.



Três das vítimas seguiam no mesmo carro e o quarto ferido era o condutor da outra viatura. Todos tiveram de ser desencarcerados.





No local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima e o INEM.O alerta foi dado às 21h18.A EN203 esteve cortada ao trânsito.