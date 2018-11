Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro homens armados roubam saco vazio de blindado em Guimarães

Grupo julgou que os seguranças tinham dinheiro.

Por Patrícia Lima Leitão | 06:00

Quatro homens armados com uma shotgun e um revólver assaltaram uma carrinha de valores num acesso privado ao GuimarãeShopping, ontem de manhã. O caso ocorreu no cais de cargas e descargas, zona restrita, nas traseiras da central de camionagem. O grupo terá julgado que a empresa iria abastecer caixas multibancos, mas acabaram por levar um saco vazio. Ao que tudo indica, os seguranças estavam apenas em missão de recolha.



Tudo aconteceu pelas 08h00. Enquanto três dos elementos, encapuzados, ameaçaram o condutor do blindado, o último assaltante permaneceu ao volante da carrinha, de cara destapada, mas com óculos de sol escuros. "Um homem saiu da carrinha de valores com um saco na mão e foi de imediato abordado pelos indivíduos, que o obrigaram a dar-lhes o saco", disse uma fonte da PSP. O saco foi entregue, mas estava vazio, uma vez que os seguranças da carrinha de valores da Prosegur teriam por função recolher dinheiro - provavelmente de estabelecimentos comerciais - e não, pelo menos naquele exato momento, abastecer os ATM.



Desconhece-se, para já, se os ladrões perceberam que o saco estava vazio. O certo é que fugiram de imediato numa viatura com uma matrícula falsa. A PJ está a investigar.