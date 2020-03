Quatro homens suspeitos de roubar turistas detidos no Porto

Quatro homens, com idades entre os 18 e 21 anos, foram detidos pela PSP suspeitos do crime de roubo no Porto e Vila Nova de Gaia, ficando dois em prisão preventiva a aguardar pulseira eletrónica, foi este sábado anunciado.

O comunicado da PSP acrescenta que as detenções, na quinta-feira, ocorreram no âmbito de "investigação em curso desde setembro de 2019, que visa a interceção de um grupo de indivíduos responsável pela prática reiterada de roubos contra turistas, junto da zona histórica da cidade do Porto e da zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia".

Fonte da PSP acrescentou à Lusa que os quatro homens "operavam no Centro Histórico do Porto, na Ribeira do Porto e no Cais de Gaia, atacando mulheres turistas que se encontravam sozinhas, nas ruelas, por vezes com recurso à violência, tendo parte delas tido necessidade de receber assistência hospitalar devido aos ferimentos provocados por tentar resistir ao roubo".

Os quatro detidos são suspeitos de 17 roubos e da operação desenvolvida, que contemplou a realização de "dois mandados de detenção e dois mandados de busca domiciliária, resultou também a apreensão de "diversas armas brancas (facas e navalhas), telemóveis, um computador portátil, um 'tablet pc', uma máquina fotográfica, diversos documentos de vítimas e a quantia de 1.910 euros", lê-se ainda na informação disponibilizada.

Os detidos, foram presentes na sexta-feira junto às autoridades judiciárias, "tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois dos suspeitos, que passaram a noite no Estabelecimento Prisional de Custoias enquanto aguardam a colocação de pulseira eletrónica", acrescentou a fonte da PSP, enquanto aos restantes foram ditadas "apresentações periódicas junto de departamento policial".

A operação desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal contou com a colaboração do Destacamento da Unidade Especial de Polícia e de elementos policiais da 1.ª Divisão Policial e Divisão Policial de Vila Nova de Gaia.