Quatro pessoas e duas empresas acusadas de tráfico internacional de droga

O Ministério Público (MP) acusou quatro pessoas e duas empresas suspeitas de pertencer a um grupo que se dedicava ao transporte de haxixe entre o sul de Espanha e outros países da Europa, foi esta terça-feira anunciado.

Numa nota publicada na sua página na internet, a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) refere que os seis arguidos estão acusados de associação criminosa e tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas.

Cinco dos arguidos, incluindo as duas sociedades, respondem também pelo crime de burla qualificada na forma tentada. A três deles foi ainda imputado o crime de denúncia caluniosa e a dois deles o crime de detenção de substâncias e métodos proibidos.

O MP considerou indiciado que, durante o verão de 2022, três dos arguidos constituíram entre si uma "estrutura organizativa, com específica repartição de tarefas e aproveitamento de estrutura empresarial que um deles já detinha", para proceder ao transporte de droga entre o sul de Espanha e outros países da Europa.

"Após uma interceção feita pelas autoridades policiais francesas, com a detenção de um dos funcionários (motorista), e para despistar ligações daqueles arguidos, os mesmos abordaram um quarto arguido, e sociedade por este gerida, o qual se dispôs a colaborar no fornecimento de instrumentos e meios -- veículo e funcionário/motorista - para prosseguir com os transportes de estupefaciente", refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, até setembro de 2022 os arguidos realizaram dois transportes de haxixe em quantidades não apuradas, entre o sul de Espanha e Itália.

Em 29 de setembro de 2022, foi realizado um terceiro transporte com origem no sul de Espanha, que foi interrompido em território francês com a interceção do motorista e do veículo pesado que transportava 485 quilos de haxixe.

As autoridades vieram ainda a intercetar em Espanha um quarto transporte, em 1 de junho de 2023, tendo sido detido um outro motorista e apreendido o veículo pesado que transportava 1.035 quilos de haxixe.

"Após tais incidentes, os arguidos decidiram denunciar um falso furto do veículo pesado apreendido pelas autoridades espanholas, o que fizeram e, na posse da respetiva participação criminal tentaram obter da seguradora o reembolso do prémio de seguro com fundamento no furto do veículo pesado, o que só não lograram conseguir por esta entidade ter conseguido apurar que o veículo segurado estava apreendido", refere a nota da PGRP.

O despacho de acusação, datado de 12 de janeiro, refere ainda que na residência de dois dos arguidos, que viviam juntos, foram encontradas várias substâncias anabolizantes.

A PGRP refere ainda que dois dos arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e uma arguida à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, fiscalizada por meios eletrónicos.