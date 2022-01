Quatro pessoas intoxicadas alegadamente por monóxido de carbono em Vendas Novas

Quatro pessoas sofreram este domingo uma intoxicação alegadamente por monóxido de carbono em Vendas Novas, tendo sido transportadas para o hospital de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que as quatro pessoas, que se encontravam numa habitação em Vendas Novas, no distrito de Évora, são consideradas feridos ligeiros, não precisando se são familiares.

Segundo a mesma fonte, na habitação estavam sete pessoas, mas apenas quatro sofreram intoxicação.

O alerta para a ocorrência, de acordo com o CDOS, foi dado às 14h02.

Foram mobilizados para o local bombeiros e veículos das corporações de Vendas Novas e de Montemor-o-Novo e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, além da GNR, num total de 16 elementos, apoiados por sete viaturas.