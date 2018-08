Bebé entre as quatro vítimas retiradas de uma praia isolada pelo mar no Algarve

Três adultos e a criança foram retirados com recurso a uma mota de água.

Por Lusa | 20:49

Quatro pessoas, entre as quais um bebé, foram retiradas na segunda-feira de uma praia em Lagoa, no Algarve, depois de terem ficado isoladas pelo mar, revelou hoje a Autoridade Marítima Nacional.



Os três adultos e a criança ficaram isolados pelo mar na sequência da subida da maré, a poente da praia de Albandeira, em Lagoa, tendo sido retirados com recurso a uma mota de água.



Segundo a Autoridade Marítima Nacional, as quatro pessoas estavam bem de saúde, mas "em situação perigosa pela subida da maré e por se encontrarem dentro da faixa de risco de desmoronamento da arriba".



Para o local foram mobilizados uma embarcação salva-vidas, uma mota de água de salvamento e a respetiva tripulação da Estação Salva-vidas de Ferragudo.



A Autoridade Marítima Nacional apela à população que se mantenha afastada das arribas porque o risco de derrocada "é permanente".