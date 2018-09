Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro recém-nascidos infetados com bactéria no Porto

Micróbio resistente detetado no passado mês de julho, em dois gémeos.

09:19

Serratia Marcescens é o nome da bactéria detetada no passado mês de julho e que, neste momento, está presente em quatro bebés recém-nascidos, internados no serviço de Neonatologia do Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) Dr. Albino Aroso, no Porto. O Centro Hospitalar do Porto - que alberga o CMIN - garante que os bebés infetados estão em situação estável.



"A Serratia Marcescens é uma bactéria residente na flora intestinal que, ocasionalmente, desenvolve características que facilitam surtos em unidades de neonatologia, particularmente nas mais sofisticadas", explicou aquela unidade, que recebe bebés de "grande prematuridade e recém-nascidos transferidos de outras instituições"



Quando desenvolvida, esta bactéria pode provocar diferentes infeções - urinárias e respiratórias, por exemplo -, tornando-se particularmente resistente ao surgir em ambiente hospitalar. Segundo especialistas ouvidos pelo CM, exige uma reação imediata quando detetada e uma vigilância permanente. Atacando mais facilmente seres humanos com as defesas em baixo, desta vez apareceu na Neonatologia da antiga Maternidade Júlio Dinis.



O Centro Hospitalar do Porto confirmou que os primeiros casos de infeção foram detetados em dois gémeos recém-nascidos, partindo o CMIN para rastreios sistemáticos a todos os 24 internados. De seguida, foi "constituída uma coorte [espaço, equipamentos e profissionais exclusivos] de casos positivos". "Estão quatro recém- -nascidos nessa coorte, clinicamente estáveis", lê-se ainda na resposta enviada ontem ao Correio da Manhã.