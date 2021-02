Queda de muro corta EN108 em Baião

A EN108 está cortada ao trânsito, após a derrocada de um muro, ontem, no lugar de Belo Horizonte, em Santa Leocádia, Baião.









A derrocada ocorreu ontem e obrigou ao corte da estrada, entre o cruzamento da Venda Nova e o cruzamento de Eiriz, em Ancede.O município de Baião indica que "equipas da Infraestruturas de Portugal estão a tentar resolver esta situação muito complexa e difícil dada a elevada quantidade de destroços que caíram sobre a estrada". Já 10 trabalhadores do município estiveram também envolvidos nos trabalhos, apoiados por duas retroescavadoras e um camião.

A alternativa à circulação passa pela rua de Sernande, até à rua do Passadouro, que liga Santa Leocádia e Grilo.

Já ontem, o município indicava que "as chuvas e os ventos fortes, que se fizeram sentir na noite de segunda-feira e madrugada de terca-feira, provocaram estragos em vários pontos do concelho", nomeadamente, em Santa Leocádia, Santa Cruz do Douro, Teixeira, Teixeiró, Loivos do Monte e Campelo.