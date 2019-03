Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queixas dos utentes do SNS duplicam no Algarve

Foram registadas 5595 queixas dos utentes em 2017, contra as 2762 no ano anterior.

Por Tiago Griff | 09:06

As queixas dos utentes do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e dos centros de saúde da região mais que duplicaram em 2017 em comparação com o ano anterior. Estes dados, aliados à "permanente rutura de stocks, medicamentos e material clínico", bem como aos extensos tempos de espera para consultas de especialidade, têm criado "uma hemorragia de Saúde no Algarve que não estanca e agrava-se", considera o deputado Cristóvão Norte.



Em 2017 foram registadas 5595 queixas dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região, número muito superior às 2762 de 2016, e que representa mais de oito por cento das queixas a nível nacional, segundo dados dos Sistema de Gestão de Reclamações - os dados de 2018 ainda não saíram. O hospital de Faro situa-se em segundo lugar no número de queixas, a nível nacional, atrás apenas do Amadora-Sintra. Já entre os centros de saúde, o destaque, pela negativa, vai para o de Portimão, que encabeça a lista.



"As queixas dos utentes cresceram 19% no País e 103% na região. São indicadores de que não há memória", garante o social-democrata, que apresentou estes dados num debate de urgência sobre o setor da Saúde, na Assembleia da República.



A estes números junta-se o longo tempo médio que os utentes esperam por uma consulta de especialidade. Por exemplo, em Ortopedia, chegam a esperar 1030 dias e em Urologia o tempo chega aos 1063 dias no hospital de Faro, segundo dados oficiais do portal do SNS. "Cada vez mais, no Algarve, as pessoas estão horas, meses e anos nas listas de espera que engrossam, sem solução. O Governo tem de fazer desta região uma prioridade na Saúde", realçou Cristóvão Norte.