Recorde-se que Pedro Marques é suspeito de vários ataques sexuais a jovens de Guimarães e a uma mulher de 68 anos . O último crime, que agora levou à sua detenção, foi particularmente grave. A 22 de agosto, no centro da cidade de Guimarães, o homem atacou um casal de namorados, ele com 22, ela com 21 anos.