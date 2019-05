Joe Berardo tem estado debaixo de fogo após as declarações no parlamento sobre as dívidas à CGD.



Na sequência desta polémica uma garrafeira e loja gourmet de Lisboa anunciou um boicote comercial aos vinhos do empresário.





O anúncio foi feito na página de Facebook da empresa. "O BacoAlto informa que a partir de hoje não vende, não compra nem aconselha vinhos das Empresas que o sr. (Joe Berardo) José Manuel Rodrigues Berardo é acionista, as razões são mais que conhecidas", lê-se numa publicação divulgada na terça-feira.A empresa conclui o comunicado sublinhando "quem rouba os portugueses não pode ser ajudado".