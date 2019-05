Joe Berardo escapa a penhora da casa por parte da CGD

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Joe Berardo escapou à penhora da CGD sobre a casa de luxo onde vive, em Lisboa.Ao tentar avançar com a penhora do imóvel para executar a dívida do grupo do empresário, cujo montante rondará os 300 milhões de euros, o banco do Estado constatou que o imóvel está em nome da Atram - Sociedade Imobiliária, empresa da qual Berardo é o presidente do conselho de administração mas não surge como ... < br />