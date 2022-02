Uma menina, de quatro anos, foi violada na casa em que mora com os pais, no concelho de Cascais, por um rapaz, amigo da família, de 13. Perante a descoberta dos abusos, o pai do menor reagiu de forma violenta, o que levou a Polícia Judiciária (PJ) a colocá-lo e à mãe numa casa-abrigo.









O crime ocorreu no sábado, durante a visita que a família do rapaz fez à família da vítima. Os dois menores foram deixados sozinhos numa das divisões da casa e foi quando a violação teve lugar. A menina, a chorar, contou aos pais. Quando ouviu o que o filho tinha feito, o pai do jovem quis agredi-lo. Só a intervenção da PSP, e depois da PJ, impediu o espancamento.

Por se tratar de um crime praticado por um menor, o caso foi comunicado ao Tribunal de Família e Menores de Cascais. A vítima foi assistida no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, onde fez os necessários exames médicos para recolha de prova.