Um rapaz de 16 anos, que desde os 13 anos praticou pelos menos 36 crimes, alguns graves e com uso de violência, intimidando as vítimas, em Tomar, foi chamado à Justiça e internado num centro tutelar educativo em regime fechado. Não aceitou o castigo e recorreu para o Tribunal da Relação de Évora, que manteve agora a decisão do Juízo de Famílias e Menores.













O Tribunal da Relação de Évora concluiu que “o perigo de continuação” dos crimes justifica a decisão.



Segundo o acórdão, o menor está "fortemente indiciado" de 36 crimes de furto, roubo, ameaça, coação, dano, agressões e introdução em lugar vedado ao público, que ocorreram entre junho de 2018 e abril deste ano. Algumas vítimas eram idosos, um deles já com 93 anos.