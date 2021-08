O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santo Tirso resgatou esta sexta-feira uma raposa-vermelha, que estava presa a uma vedação.

As autoridades "encontraram o animal com ferimentos leves numa das patas", informou o Comando Territorial da GNR do Porto em comunicado.

A raposa foi transportada para o Parque Biológico de Gaia para avaliação do seu estado de saúde, antes de ser libertada no seu habitat natural.