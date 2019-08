Recluso tenta fugir de estabelecimento prisional de Lisboa

Os serviços desmentem o "lençol pendurado e amarrado à janela" e esclarecem que a cela "dá para um pátio interior que não tem qualquer acesso direto à pista, igualmente interior, que ainda separa os espaços celulares dos muros que dão para a rua".



Decorre já "o competente processo disciplinar" e Marco Roscaleer está numa cela disciplinar.

Um recluso inglês de 30 anos, Marco Roscaleer, em preventiva desde maio por roubo e sequestro, no Algarve, foi surpreendido domingo a preparar a fuga de uma cela do estabelecimento prisional de Lisboa, soube oA situação é confirmada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que adianta ter sido detetada "numa cela da Ala F, um conjunto de indícios que deixam presumir que o recluso que aí se encontrava estava a desenvolver um conjunto de atos preparatórios para uma eventual tentativa de evasão".Vidros de uma janela estariam partidos. O corpo estaria besuntado com óleo para melhor escapar pela grade que iria serrar.