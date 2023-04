Recomeçou esta quinta-feira o julgamento de Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, os dois ex-fuzileiros suspeitos de matar Fábio Guerra, o agente da PSP assassinado à pancada, em março do ano passado, à porta da discoteca Mome, em Lisboa.

Esta quinta-feira vão ser ouvidas as últimas testemunhas e à tarde segue-se a intervenção do Ministério Público e das defesas dos arguidos Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko.

Ao minuto Atualizado a 20 de abr de 2023 | 11:03

10:35 | 20/04 Julgamento da morte do agente da PSP Fábio Guerra retomado à tarde com as alegações finais Pausa na sessão. O julgamento da morte do agente da PSP Fábio Guerra é retomado às 14h com as alegações finais.

10:28 | 20/04 Procurador queria que reportagem da CMTV sobre formação dos ex-fuzileiros fosse adicionada ao processo, mas juíza nega A juíza insiste: "Eles quando ligaram já sabia ou foi o cabo que deu a notícia que eram PSP?"



"Eles reportaram uma rixa e que um dos elementos estava hospitalizado", refere o Cabo Fonseca.



"Eles já sabiam que eles eram PSP", prossegue a testemunha.



A testemunha é dispensada.



Arguidos afirmaram só ter tido 4/5 aulas de defesa pessoal. Mas uma reportagem da CMTV, que acompanhou os fuzileiros, mostra a formação intensa.



Procurador quer que a reportagem em causa seja avaliada, mas a juíza nega.

10:20 | 20/04 O cabo Fonseca continua o discurso e refere que os ex-fuzileiros lhe relataram que tinham sido agredidos à porta da discoteca numa confusão com agentes da PSP.



"O que me disseram era que a história que eles contaram batia certo", adianta.



"Eu não vi qualquer tipo de imagens, quando falei com eles", defende-se ainda.



A defesa pergunta: "O Cláudio era um militar com um comportamento regular? Alguma vez tiveram algum problema?



"Mais concretamente do Cláudio. Fizemos uma missão juntos em 2021. Ele estava dentro dos padrões. Foi sempre obediente. Foi sempre correspondendo ao que era exigido. Nunca houve qualquer tipo de problema", responde o cabo Fonseca.



A testemunha dá conta que quando souberam da morte de Fábio Guerra "foram acionados os serviços de piscologia". "Ficámos em baixo quando soubemos da morte", avança.



Quando a juíza o questiona de que forma soube que na confusão estavam envolvidos agentes da PSP, o cabo Fonseca contradiz-se.



"Soube pela comunicação social", declara.

10:10 | 20/04 Começa a sessão do julgamento com o Cabo Fonseca a ser ouvido por videochamada através do telemóvel. Está em Moçambique numa ação militar.



O cabo Fonseca conhece os arguidos do curso de fuzileiros e da base onde eles estavam.



A defesa de Cláudio Coimbra pergunta: "Pode relatar o primeiro contacto que teve? Como é que teve conhecimento dos factos?"



Cabo Fonseca reponde: "Passava da hora de almoço e o Cláudio Coimbra ligou-me. Disse-me que esteve envolvido numa confusão, à porta de uma discoteca. Nós não tínhamos noção ainda [do que tinha acontecido]".



"Ele disse me que um dos elementos envolvidos estava hospitalizado", refere.



"Eu tentei saber se ele [Claúdio] tinha sido um dos agressores. Eu disse-lhe logo que perante isto tínhamos de comunicar para a estrutura", revela ainda.

A família do agente da PSP reclama uma indemnização de cerca de meio milhão. Os arguidos arriscam a pena máxima.Recorde o que foi dito nas últimas sessões de julgamento.