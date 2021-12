Quando se apresentar esta segunda-feira perante um juiz no Tribunal Judicial de Verulam, situado a cerca de 30 quilómetros do edifício policial onde está detido desde sábado no centro de Durban, África do Sul, João Rendeiro poderá ver-se forçado a fazer uma escolha vital. Ou aceita a extradição, e no prazo de tempo mais curto possível regressa a Portugal para cumprir a pena já transitada em julgado, ou corre o risco de cair no verdadeiro inferno que são as cadeias sul-africanas.