Rede de tráfico de droga desmantelada na Cova da Beira

Uma rede de tráfico de droga bem organizada e que atuava sobretudo nos concelhos da Cova da Beira (Fundão, Covilhã e Belmonte) foi desmantelada pela Polícia Judiciária da Guarda, que já investigava os passos do grupo desde o final de 2019.





Agora, quatro homens, um mecânico e os outros desempregados, com idades entre os 45 e os 54 anos, foram detidos. Foram ainda apreendidas 250 doses de heroína, balanças de precisão e telemóveis. Tudo isto resultou de sete buscas, realizadas durante a investigação. Os suspeitos, três com antecedentes criminais por tráfico de droga, foram já presentes a juiz. Dois ficaram sujeitos à medida de coação mais grave: prisão preventiva. Um terceiro elemento está obrigado a apresentações semanais à autoridade policial e proibido de contactar com os restantes arguidos. O quarto homem ficou com termo de identidade e residência.

Tribunal confirma prisão para nove traficantes



Seis homens e três mulheres detidos por tráfico de droga, no âmbito da Operação Solum, ficaram em prisão preventiva, revelou ontem a PSP de Leiria, garantindo ter “desmantelado mais uma organização criminosa que se dedicava à venda de drogas duras no distrito”. Foram apreendidas mais de mil doses de cocaína e haxixe, armas e sete carros.